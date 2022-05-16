Лукашенко заявил, что угроза «расчленения Украины» исходит с Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Кремле во время встречи лидеров государств - членов Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) / Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве заявил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев», передаёт РИА Новости.

Самая опасная сегодня тенденция на Украине — попытки расчленения Украины <...>. Пока на Западе мы наблюдаем лишь желание продлить конфликт, для этого Украину накачивают оружием, уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину, — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку.

Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей — нас завтра может не быть, — предупредил Лукашенко.

Он также призвал ОДКБ пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада.

Президент России Владимир Путин ранее сегодня предложил предоставить Содружеству Независимых Государств (СНГ) статус наблюдателя ОДКБ. По его мнению, это «было бы уместно и правильно».