Лукашенко отверг сравнение Белоруссии и Киргизии

https://static.news.ru/photo/b83ffe5e-0a22-11eb-9a77-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Ситуации в Белоруссии и Киргизии отличаются друг от друга, сравнивать их нельзя, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, в среднеазиатской стране ситуация, которая в его государстве была в 1990-е годы.

Он уверен, что в протестах в Киргизии, как и в белорусских акциях, видны признаки «внешнего управления», передаёт БелТА.

В последнее время принято сравнивать события в Беларуси с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение и нам не следует проводить здесь параллели, — подчеркнул политик.

Глава государства рассказал, что вертикаль власти, которую критикует оппозиция, удержала его страну от киргизского сценария.

Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, — президент там не имеет практически никаких полномочий, — отметил он.

Также глава государства рассказал о клановой борьбе, олигархате и непомерной коррупции, которые стали «спутниками безвластия» в Киргизии.

Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти — это немедленная делёжка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно, — добавил он.

Руководитель страны также уверен, что в Белоруссии в отличие от Киргизии нет предпосылок для революционных настроений.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. В частности, 29 сентября во время протестной акции на территории микрорайона Лебяжий силовики использовали слезоточивый газ, из-за чего мог пострадать ребёнок, который присутствовал на мероприятии.

В Киргизии 5 октября начались протестные акции после оглашения предварительных итогов парламентских выборов. Согласно результатам голосования, в законодательный орган страны прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами граждане вышли на митинги, после чего захватили мэрию Бишкека, здания парламента и правительства республики, а также помещения СИЗО Госкомитета нацбезопасности. ЦИК страны признала выборы недействительными, писал NEWS.ru.