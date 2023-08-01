Лукашенко объяснил свои слова про планы «Вагнера» на Польшу Лукашенко заявил, что пошутил о подготовке ЧВК «Вагнер» к походу на Польшу

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил шуткой свои слова о том, что ЧВК «Вагнер» готовится к атаке на территорию Польши, сообщает БелТА. Он добавил, что Минску «тысячу лет не нужен этот Сувалкский коридор».

Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда. <...> Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что польские власти должны благодарить его лично и белорусов за то, что вагнеровцы приглашены в страну.

Пусть молятся, что мы держим их. <...> Они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, — резюмировал Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского перешейка в районе Гродно. На этом фоне стало известно о решении польского командования разместить снайперов на границе с Белоруссией.

Ранее замминистра внутренних дел Литвы страны Арнольдас Абромавичюс заявил, что страна вместе с Польшей рассматривают возможность совместного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов с участием размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер».