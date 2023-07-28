Литва и Польша могут закрыть границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Литва и Польша рассматривают возможность совместного закрытия границы с Белоруссией в случае серьезных инцидентов с участием размещенных там бойцов ЧВК «Вагнер», заявил в эфире LRT замминистра внутренних дел прибалтийской страны Арнольдас Абромавичюс. По его словам, 27 июля делегация Варшавы уже посетила границу с Белоруссией для оценки угроз.

[По итогам инспекции представителями Польши] выявлено около 1200 бойцов «Вагнера», находящихся на белорусской территории, часть из них — вблизи границы, — заявил замглавы МВД Литвы.

Абромавичюс усомнился, что Польшу могли напугать слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы просили у него разрешения, чтобы отправиться на «экскурсию» в Варшаву и Жешув. Замглавы МВД Литвы отметил, что большой опасности для Польши, по его мнению, нет, учитывая обороноспособность страны, но это при этом он не исключил возможных «провокаций», в том числе с «переброской нелегалов» для организации «каких-то беспорядков».

В МВД Литвы уже сообщали, что обсуждают возможное перекрытие границ с соседними странами.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах формирования саперного батальона, который будет размещен в Сувалкском коридоре на границе с Литвой.