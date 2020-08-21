Лукашенко назвал своё «самое серьёзное решение за четверть века»

Перевод основной части Вооружённых сил Белоруссии в полную боевую готовность, а также переброска войск на западное направление является «самым серьёзным решением за четверть века». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.
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Президент приехал в Гродно, там находится шестая отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Белоруссии. Политик провёл встречу с руководством силового блока.
Лукашенко отметил, что к ситуации в стране добавился внешний фактор. Это больше всего беспокоит главу государства.
Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, — заявил президент страны.
Он объяснил, что в связи с этим основные части армии были переведены в полную боевую готовность и переброшены на запад. Глава Белоруссии считает, что в стране пытаются провести сценарий «цветной революции», используя внешние силы. Он обвинил Запад в желании «отсечь» часть страны.
NEWS.ru писал, что Москва готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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