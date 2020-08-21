Лукашенко назвал своё «самое серьёзное решение за четверть века»

https://static.news.ru/photo/6d8f27ba-e464-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Перевод основной части Вооружённых сил Белоруссии в полную боевую готовность, а также переброска войск на западное направление является «самым серьёзным решением за четверть века». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщает Sputnik Беларусь, политик заявил, что приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки в стране вместо занятия насущными делами.

Президент приехал в Гродно, там находится шестая отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Белоруссии. Политик провёл встречу с руководством силового блока.

Лукашенко отметил, что к ситуации в стране добавился внешний фактор. Это больше всего беспокоит главу государства.

Мы видим серьёзное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы, — заявил президент страны.

Он объяснил, что в связи с этим основные части армии были переведены в полную боевую готовность и переброшены на запад. Глава Белоруссии считает, что в стране пытаются провести сценарий «цветной революции», используя внешние силы. Он обвинил Запад в желании «отсечь» часть страны.

NEWS.ru писал, что Москва готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.