Лукашенко призвал искать в Вашингтоне причины отказа Киева от диалога с РФ

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью AP, что Украина не заинтересована в продолжении мирных переговоров с Россией, несмотря на гибель своих граждан. По его словам, причины такого поведения связаны с позицией Вашингтона.

Почему Украина, на территории которой <...> гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, [это] ещё один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне, — сообщил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Москвой. Прорыв в этом процессе зависит от решения российского лидера Владимира Путина, отметил он. Украинский президент уточнил, что считает важным продолжать переговоры.

В свою очередь украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что время для ведения переговоров между Украиной и Россией прошло. По его словам, сейчас они застопорились по очевидным причинам.