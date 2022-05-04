Зеленский усомнился в успехе переговоров с Россией Зеленский заявил, что прорыв в переговорах с Россией зависит от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в успехе мирных переговоров с Москвой. Прорыв в переговорном процессе зависит от решения президента России Владимира Путина, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, которую организовала The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

Пока президент России не подпишет или не выступит с каким-либо официальным обращением, я не вижу какой-либо перспективы для этих переговоров, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что переговорные группы сторон взаимодействуют на уровне их участников. Украинский президент при этом уточнил, что считает важным продолжать такие обсуждения.

Ранее стало известно, что украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил: время для ведения переговоров между Украиной и Россией прошло. По его словам, сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам.