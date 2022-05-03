Посол Украины в Лондоне заявил, что время для переговоров с Россией прошло

Вадим Пристайко / Фото latvianmfa/flickr.com

Время для ведения переговоров между Украиной и Россией прошло. Такое мнение в беседе с телеканалом ITV выразил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, сейчас эти переговоры застопорились по очевидным причинам. Дипломат добавил, что после событий в Буче «многие украинцы не могут даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми».

Мы уже прошли тот этап, когда у нас была возможность вести с ними переговоры и искать какие-то нейтральные точки [соприкосновения], — сказал Пристайко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Украину скорее ответить на переданные Россией предложения по договору. По его словам, это будет свидетельствовать о серьёзном настрое Киева на результат в ходе переговоров.

Глава МИД РФ также заявил, что российско-украинский переговорный процесс продвигается медленно и, по сути, застопорился. Поступающие из Киева заявления наводят на мысль, что Украине вообще не нужны никакие переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что поведение Украины на переговорах «удручает». Дипломат предположила, что дальнейшие решения по урегулированию Киев не интересуют.