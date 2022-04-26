Лавров призвал Украину скорее ответить на предложения по договору

Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Украину скорее ответить на переданные Россией предложения по договору. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет свидетельствовать в пользу серьёзной настроенности Киева на результат в переговорах.

Если идёт речь о серьёзном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что российско-украинский переговорный процесс продвигается медленно и по сути застопорился, а заявления из Киева наводят на мысль, что Украине вообще не нужны никакие переговоры. По его словам, президент Владимир Зеленский не понимает, о чём идёт рeчь, связывая переговоры с РФ и положение военных на «Азовстали», и решил не реагировать на перeданные ему российские предложения.

До этого Лавров сообщил, что Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако это не было оценено по достоинству. По его словам, в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче»,целью которой был срыв переговоров с Россией. Он подчеркнул, что «истерика» у Запада началась именно в тот момент, когда Украина впервые захотела обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.