«Это удручает»: Захарова о поведении украинской стороны на переговорах Захарова заявила, что Киев не сообщал о прекращении переговоров с Москвой

Фото Belarusian Foreign Ministry/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти не сообщали о прекращении переговоров с РФ. Дипломат отметила, что российские делегаты не получили ясного ответа от Киева по поводу продолжения переговорного процесса. Захарова назвала такое поведение украинской стороны «удручающим» и предположила, что дальнейшие решения по урегулированию их не интересуют, пишет РИА Новости.

Когда президент Украины предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведёт на переговорах — это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют, — заявила Захарова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Украину скорее ответить на переданные Россией предложения по договору. По его словам, это будет свидетельствовать о серьёзном настрое Киева на результат в ходе переговоров.

Глава МИД РФ также заявил, что российско-украинский переговорный процесс продвигается медленно и, по сути, застопорился. Поступающие из Киева заявления наводят на мысль, что Украине вообще не нужны никакие переговоры.

По словам Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чём идёт рeчь, связывая переговоры с РФ и положение ВСУ на «Азовстали», и решил не реагировать на перeданные ему российские предложения.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако это не было оценено по достоинству. По его словам, в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче», целью которой был срыв переговоров с Россией.

Он подчеркнул, что «истерика» у Запада началась именно в тот момент, когда Украина впервые захотела обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.