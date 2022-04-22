Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно

Российско-украинские переговоры продвигаются медленно, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС. Он добавил, что заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры не нужны. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой, — заявил он.

Лавров также заявил, что переговоры с Украиной заcтопорились после того, как Киев решил не реагировать на перeданные ему российские предложения. Зеленский не понимает, о чем идёт рeчь, связывая переговоры с РФ и положение военных на «Азовстали», отметил он.

Ранее Лавров заявил, что Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако это не было оценено по достоинству. По его словам, в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче».