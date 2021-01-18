Лавров обсудил с главой МИД Армении гуманитарные вопросы по Карабаху

https://static.news.ru/photo/2ce00082-59b1-11eb-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе. Они обсудили решение гуманитарных вопросов и налаживание кооперации.

Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, договорённостей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 года, в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе, — говорится в заявлении МИД России.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не рассматривает и не рассматривала возможность включения территории Нагорного Карабаха в состав России. Он подчеркнул, что главной задачей Москвы является урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Министр напомнил, что в трёхстороннем соглашении между Россией, Азербайджаном и Арменией специально не прописан статус территорий Нагорного Карабаха, поскольку позиции стран по этому вопросу кардинально различаются. Министр напомнил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха будет решать Минская группа ОБСЕ.

Как писал NEWS.ru, 16 января глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе. Стороны остались удовлетворены «активным участием турецких компаний» в процессе реконструкции на территориях, подконтрольных Баку.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября главы Азербайджана, России и Армении Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.