Иностранцы не могут уехать из Белоруссии из-за отмены рейсов

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Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о большом количестве обращений от иностранцев, которые не могут улететь из страны домой из-за отмены авиарейсов и запрета на полёты в республику, говорится на сайте комитета.

В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полёты через воздушное пространство Республики Беларусь, — указано в сообщении.

В погранкомитете порекомендовали иностранным гражданам обращаться по вопросам возвращения на родину в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

Ранее польские власти не пустили самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа» в своё воздушное пространство. Борт выполнял рейс из Минска в Барселону. Это связано с рекомендацией Европейского агентства авиационной безопасности не допускать самолёты из Белоруссии в воздушное пространство ЕС. Польша является пограничным государством с республикой.

24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Такие ограничения были введены после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца.