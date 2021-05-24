ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу

https://static.news.ru/photo/6d080aba-bcb7-11eb-8d72-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Своим авиакомпаниям лидеры ЕС также рекомендовали отказаться от полётов в Минск.

Лидеры ЕС поручили принять меры для запрета полётов белорусских самолётов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, — сказано в итоговом заявлении саммита.

Также главы стран — членов ЕС на фоне инцидента с самолётом компании Ryanair призвали «как можно скорее» ввести дополнительные санкции против Белоруссии. Они призывают Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать инцидент и требуют немедленно вернуть свободу Сапеге и Протасевичу.

При этом KLM и Lufthansa ещё до принятия решения со стороны руководства Евросоюза сообщили о приостановке полётов в Белоруссию. «В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полёты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в заявлении авиакомпании.