Lufthansa приостановит полеты в воздушном пространстве Белоруссии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полёты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии приостанавливает авиакомпания Lufthansa. Такое решение было принято после экстренной посадки самолёта ирландской Ryanair в Минске. Об этом сообщает AFP.

В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Белоруссии, — говорится в заявлении авиакомпании.

Инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair произошёл 23 мая. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании, которые не подтвердились. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, внесённый в Белоруссии в список террористов. Его задержали.

Ранее также сообщалось, что белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над Европой. Кроме того, перевозчикам из Белоруссии собираются закрыть доступ в европейские аэропорты.