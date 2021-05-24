Белорусским авиакомпаниям могут запретить летать над Европой

https://static.news.ru/photo/6d080aba-bcb7-11eb-8d72-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Страны Европейского союза намерены запретить белорусским авиакомпаниям летать над европейским воздушным пространством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финальный проект итогового заявления саммита ЕС, который начинается в Брюсселе.

Кроме того, перевозчикам из Белоруссии собираются закрыть доступ в европейские аэропорты. Власти также намерены рекомендовать авиакомпаниям Евросоюза избегать белорусской территории при выполнении своих рейсов.

В Белоруссии работает только одна пассажирская авиакомпания — «Белавиа».

Санкции последовали после экстренной посадки борта летевшего из Афин в Вильнюс самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе — на борту якобы находилась бомба. Позже эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров самолёта был основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту, ему грозит до 15 лет заключения. 24 мая в белорусской столице была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко сообщил, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить лайнер военным истребителем Миг-29. По его словам, данный инцидент является актом государственного терроризма и требует незамедлительной реакции европейских властей.

После этого Литва закрылась от самолётов, которые пролетают через Белоруссию, а также попросила своих граждан немедленно уехать из республики, а власти Великобритании полностью запретили полёты авиакомпании «Белавиа» в страну.

Кроме того, председатели комитетов по иностранным делам восьми стран — Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирландии — призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Они призывают провести расследование и ввести санкции в отношении Минска.