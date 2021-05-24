Литва закрылась от самолётов, пролетающих через Белоруссию

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Литва не будет пропускать самолёты, планирующие пересечь или уже пересёкшие воздушное пространство Белоруссии. Такое решение принято после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьера Литвы Ингриду Шимоните.

Вчерашнее происшествие очень чётко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они, к сожалению, не находятся в безопасности и мы не знаем, не будет ли самолет принуждён к посадке по тем или иным причинам, — заявил министр транспорта Мариус Скуодис.

По его словам, запрет будет действовать с 00:00 25 мая. Государственная авиакомпания Oro navigacija доведёт эту информацию до сведения пилотов. Министр добавил, что над Белоруссией стараются не летать венгерская авиакомпания Wizzair, польская LOT и латвийская Airbaltic. Кроме того, власти Литвы рекомендовали гражданам страны не приезжать в соседнее государство, а если они уже находятся там, то немедленно покинуть территорию Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что лайнер заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Канал активно освещал протестные акции в Белоруссии, которые начались после выборов президента. Протасевич был задержан. Его вместе с соратником Степаном Путило в 2020 году КГБ Белоруссии внёс в список лиц, которые причастны к террористической деятельности. Им заочно было предъявлено обвинение по статье УК страны «Массовые беспорядки».