Литва попросила своих граждан срочно уехать из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bf2abff2-bc87-11eb-b518-96000091f725_660.jpg Фото: minsk.gov.by

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к соотечественникам с просьбой немедленно покинуть Белоруссию. Лицам, планирующим туристические или деловые поездки, рекомендовано отказаться от них, сообщает «Интерфакс».

Такие рекомендации даны с учётом событий 23 мая, когда пассажирский самолёт компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принуждён к посадке в Минске. В МИД Литвы отметили, что Белоруссия опасна для жизни и здоровья граждан Литвы.

Борт Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, поскольку белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе — на борту якобы находилась бомба. Позже эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров самолёта был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту. 24 мая в белорусской столице была задержана его девушка Софья Сапега. Утверждается, что она является гражданкой России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что страны Запада не должны быть шокированы происходящим инцидентом. Она пояснила, что жизнь «цивилизованных демократий» по траектории quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») давно утратила свою актуальность. И всё из-за утраченных лидерских позиций.

Ранее латвийская авиакомпания AirBaltic решила перестать летать над Белоруссией. Представители перевозчика заявили, что следят за безопасностью в воздушном пространстве других государств, и в связи с инцидентом с Ryanair решили прекратить полёты. Кроме того, председатели комитетов по иностранным делам восьми стран — Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирландии — призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Они призывают провести расследование и ввести санкции в отношении Минска.