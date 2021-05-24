В восьми странах призвали запретить полёты над Белоруссией

https://static.news.ru/photo/900e541c-bc65-11eb-b55f-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/airBaltic

Председатели комитетов по иностранным делам восьми стран призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Документ подписали политики из Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирландии. Его текст обнародован сотрудниками пресс-службы председателя комитета по иностранным делам сената американского конгресса Роберта Менендеса.

До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё. Также мы призываем к тому, чтобы в отношении Минска были введены санкции. В частности, речь идёт о лишении белорусских властей возможности использовать Интерпол и другие организации для атак на демократию, — говорится в документе, подписанном политиками.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был арестован сразу после приземления судна.

После этого инцидента в восьми странах призвали отказаться от полётов над Белоруссией. Первой это сделала латвийская государственная авиакомпания AirBaltic.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым. Политик в Twitter предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».