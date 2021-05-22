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Европа

В Бельгии предложили запретить самолётам «Белавиа» посадки в ЕС

02:50, 24 мая 2021
Александер Де Кроо Александер Де Кроо Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Политик в Twitter предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».

Завтра Европейский совет должен дать чёткое и недвусмысленное послание. Роман Протасевич должен быть немедленно освобождён. Мы должны рассмотреть вопрос о санкциях, включая запрет [самолётам] «Белавиа» на посадку в аэропортах ЕС, — говорится в его сообщении.

В аэропорту Минска при проверке документов был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, летевший самолётом Ryanair. На родине в отношении него открыто уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё, должны быть запрещены. С таким заявлением выступили законодатели США и ряда стран Евросоюза. Инициатива исходит от председателя комитета по иностранным делам сената США Роберта Менендеса, а также от законодателей из Германии, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

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