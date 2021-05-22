В Бельгии предложили запретить самолётам «Белавиа» посадки в ЕС

https://static.news.ru/photo/fbb9c7f8-bc21-11eb-a6b3-96000091f725_660.jpg Александер Де Кроо Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске является неприемлемым, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Политик в Twitter предположил, что одной из ответных мер Евросоюза может стать запрет на посадку в ЕС самолётов белорусской национальной авиакомпании «Белавиа».

Завтра Европейский совет должен дать чёткое и недвусмысленное послание. Роман Протасевич должен быть немедленно освобождён. Мы должны рассмотреть вопрос о санкциях, включая запрет [самолётам] «Белавиа» на посадку в аэропортах ЕС, — говорится в его сообщении.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrowâs European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 23, 2021

В аэропорту Минска при проверке документов был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, летевший самолётом Ryanair. На родине в отношении него открыто уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё, должны быть запрещены. С таким заявлением выступили законодатели США и ряда стран Евросоюза. Инициатива исходит от председателя комитета по иностранным делам сената США Роберта Менендеса, а также от законодателей из Германии, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.