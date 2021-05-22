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В США и Евросоюзе призвали «закрыть небо» над Белоруссией

01:16, 24 мая 2021

Все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё, должны быть запрещены. С таким заявлением выступили законодатели США и ряда стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что инициатива исходит от председателя комитета по иностранным делам сената США Роберта Менендеса, а также от законодателей из Германии, Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Они выступили с заявлением по инциденту с самолётом авиакомпании Ryanair.

Мы призываем Международную организацию гражданской авиации [ICAO] провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полёты над Белоруссией, включая полёты в страну и из неё, — говорится в их заявлении.

Также его авторы призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против руководства Белоруссии.

Ранее стало известно, что лица, ответственные за инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair, должны попасть под санкции. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что дальнейшие действия по инциденту 25 мая обсудит саммит ЕС.

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