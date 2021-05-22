Глава ЕК пригрозила санкциями ответственным за посадку самолёта в Минске

https://static.news.ru/photo/505f07ee-bc0b-11eb-a178-96000091f725_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Pool/XinHua/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что лица, ответственные за инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair, должны попасть под санкции. Об этом она написала в Twitter.

Возмутительное и незаконное поведение режима в Белоруссии будет иметь последствия. Лица, ответственные за угон самолёта Ryanair, должны попасть под санкции, — говорится в её сообщении.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич «должен быть немедленно освобождён». Также глава ЕК сказала, что дальнейшие действия по инциденту 25 мая обсудит саммит ЕС.

В авиакомпании Ryanair ранее пояснили, что указание посадить самолёт было получено от белорусских диспетчеров.

Ранее стало известно, что НАТО следит за «насильственной посадкой» самолёта Ryanair в Минске, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Инцидент с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича он в Twitter назвал «опасным» и «требующим расследования».