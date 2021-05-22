В НАТО инцидент с самолётом Ryanair назвали опасным

https://static.news.ru/photo/99070e38-bc01-11eb-be49-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс следит за «насильственной посадкой» самолёта Ryanair в Минске. Инцидент с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича он в Twitter назвал «опасным» и «требующим расследования».

Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьёзный и опасный инцидент, требующий международного расследования, — говорится в его сообщении.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Оно не подтвердилось, однако при проверке документов в минском аэропорту Романа Протасевича задержали. Западные страны требуют его немедленного освобождения.

Ранее стало известно, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить пассажирский лайнер Ryanair. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко. Он отметил, что для этой цели в воздух был поднят военный истребитель Миг-29 вооружённых сил республики.