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В НАТО инцидент с самолётом Ryanair назвали опасным

22:56, 23 мая 2021
Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс следит за «насильственной посадкой» самолёта Ryanair в Минске. Инцидент с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича он в Twitter назвал «опасным» и «требующим расследования».

Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолёта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьёзный и опасный инцидент, требующий международного расследования, — говорится в его сообщении.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Оно не подтвердилось, однако при проверке документов в минском аэропорту Романа Протасевича задержали. Западные страны требуют его немедленного освобождения.

Ранее стало известно, что авиационные власти Белоруссии угрожали сбить пассажирский лайнер Ryanair. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко. Он отметил, что для этой цели в воздух был поднят военный истребитель Миг-29 вооружённых сил республики.

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