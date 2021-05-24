Захарова удивилась реакции Запада на инцидент в Минске

https://static.news.ru/photo/18f6ed10-bc71-11eb-bc7f-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД России/vk.com

Страны Запада не должны быть шокированы инцидентом с бортом авиакомпании Ryanair в минском аэропорту. Об этом на следующий день после экстренной посадки якобы заминированного самолёта на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что как раз реакция Запада на минскую ситуацию может шокировать. По словам дипломата, жизнь «цивилизованных демократий» по траектории «quod licet Iovi, non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») давно утратила актуальность. И всё из-за утраченных лидерских позиций.

Раньше, сказала Захарова, западные демагоги проповедовали с высокой табуретки. Однако она была выбита из-под них кровью и страданиями миллионов.

Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других, — написала представитель МИД.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Между тем госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что руководству Европейского союза необходимо наладить диалог с Россией по поводу ситуации в Белоруссии. Об этом он сказал после инцидента в минском аэропорту.