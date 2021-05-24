Во Франции призвали вести диалог с Россией по ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/05f05414-bc70-11eb-879b-96000091f725_660.jpg Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон Фото: diplomatie.gouv.fr

Руководству Европейского союза необходимо наладить диалог с Россией по поводу ситуации в Белоруссии. Об этом после инцидента в минском аэропорту, куда был экстренно посажен якобы заминированный самолёт с журналистом Романом Протасевичем, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Его слова передаёт Bfm.tv.

Он подчеркнул, что ситуацию будет очень трудно урегулировать без непосредственного участия Москвы. Франция, заметил Бон, продолжит вводить санкции, но одновременно будет вести диалог с РФ. Цель контакта заключается в том, чтобы в итоге Белоруссия встала на путь демократии. Франция предложила найти политическое решение вопроса с помощью обсуждений в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Также он не исключил запрет на полёты над Белоруссией для европейских бортов. Инцидент с самолётом Бон назвал «пиратским актом».

Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелётов. Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолётов ЕС, — добавил госсекретарь.

23 мая в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы. К вечеру самолёт всё же добрался до Вильнюса. На борту не оказалось двоих белорусов и четверых россиян.

Ранее председатели комитетов по иностранным делам восьми стран призвали запретить полёты над территорией Белоруссии. Документ подписали политики из Латвии, Литвы, Польши, Чехии, США, Германии, Великобритании и Ирландии.