Великобритания первой в Европе ввела запрет на приём рейсов «Белавиа»

https://static.news.ru/photo/cead51ca-bca4-11eb-b662-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/belavia_airlines

Британские власти первыми ввели запрет на полёты в стране белорусской компании «Белавиа». Об этом сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс в Twitter.

Разрешение на полёты для белорусской авиакомпании, которая совершает ежедневные перелёты из аэропорта Гатвик в Минск через Париж, было временно приостановлено. Это связано с инцидентом с самолётом Ryanair в аэропорту Минска. Также британским авиакомпаниям запрещено летать через территорию Белоруссии.

23 мая лайнер Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс. Это произошло из-за сообщений о минировании, которое не подтвердилось. На борту находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии блогера внесли в список экстремистов. Его канал активно освещал протестные акции в стране, которые прошли после победы Александра Лукашенко на выборах.

Вместе с Протасевичем была задержана россиянка София Сапега. Утверждается, что она является девушкой блогера. Она находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. Российское посольство уведомили о её задержании, к ней запрошен консульский доступ.

После инцидента с самолётом Латвия выслала из страны всех белорусских дипломатов и посла, Литва закрылась от самолётов, которые пролетают через Белоруссию, а также попросила своих граждан немедленно уехать из республики. Кроме того, в восьми странах призвали запретить полёты над Белоруссией. NEWS.ru разбирался, как Запад может наказать Минск за инцидент с самолётом.