СМИ: Латвия высылает всех белорусских дипломатов и посла

https://static.news.ru/photo/ada685c2-bca5-11eb-a990-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Латвии приняли решение выслать из страны посла Белоруссии и всех дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис журналистам ТАСС.

Он напомнил, что ранее МИД Белоруссии вызвал посла Латвии в республике Эйнарса Семаниса, которого попросили вместе с сотрудниками посольства покинуть республику. В МИД Латвии зеркально ответили на это решение.

В МИД Латвии приглашён временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами, — сообщил Бекерис.

Ранее министерство иностранных дел Литвы попросило соотечественников немедленно покинуть Белоруссию. Тем, кто планирует туристические или деловые поездки, предложено отказаться от них. Такие рекомендации были даны с учётом событий 23 мая, когда борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принуждён к посадке в Минске.

Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе, сообщалось, что самолёт заминирован. Эта информация не подтвердилась. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. Блогер активно освещал протесты в Белоруссии после прошедших в стране выборов, на которых победил Лукашенко. В республике Протасевич был внесён в список экстремистов, против него было возбуждено уголовное дело.