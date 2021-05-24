Бесполётная зона: как Запад накажет Минск за инцидент с самолётом Ryanair

Вынужденная посадка самолёта Ryanair в Минске 23 мая вызвала гневную реакцию европейских и американских политиков. Западные лидеры призвали освободить бывшего главного редактора белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого сняли с рейса и арестовали в Минске. Белоруссии грозят очередным раундом санкций, не исключая запрета полётов над территорией страны. Впрочем, рычагов давления на Александра Лукашенко осталось не так много. Более того, по мнению экспертов, белорусский президент сознательно пошёл на обострение, сигнализируя конец политики балансирования между Западом и Россией.

Самолёт, на котором находился Роман Протасевич, летел из Афин в Вильнюс и принадлежал ирландскому лоукостеру Ryanair. Когда судно находилось в воздушном пространстве Белоруссии, пилотам поступило сообщение о минировании. Одновременно борт Ryanair начал сопровождать истребитель белорусских ВВС — якобы для обеспечения его безопасности. В руководстве Ryanair подчёркивают, что пилот получил приказ посадить самолёт в Минске, несмотря на то что на тот момент расстояние до Вильнюса было в три раза меньше, чем до белорусской столицы. Командир борта решил не подвергать опасности жизнь пассажиров и последовал инструкциям. После приземления самолёта в Минске Романа Протасевича арестовали, а остальных пассажиров обыскали. Лайнер смог продолжить путь в Вильнюс после семичасовой задержки.

В Евросоюзе и США уверены, что борт лоукостера был посажен по личному приказу белорусского президента Александра Лукашенко, а целью операции была расправа над политическим оппонентом. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее «угоном» и пригрозила Минску последствиями.

Возмутительное и незаконное поведение белорусского режима будет иметь последствия, — пояснила фон дер Ляйен.

В понедельник, 24 мая, должен состояться саммит лидеров Евросоюза, на котором собирались обсуждать в том числе новые санкции против Белоруссии, связанные с прошлогодними президентскими выборами. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднимет на нём вопрос дополнительных ограничений в связи с вынужденной посадкой самолёта Ryanair. По данным Bloomberg, ЕС рассматривает возможность запретить белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» приземляться в своих аэропортах, приостановить полёты европейских авиакомпаний над территорией Белоруссии, а также наложить ограничения на любое сообщение, включая наземное.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал вынужденную посадку самолёта «актом государственного терроризма». Министерство иностранных дел Греции описало случившееся в похожих выражениях, отметив, что речь идёт «о государственном угоне».

Это авиационное пиратство, спонсированное государством, — заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. — Евросоюз должен дать очень чёткий ответ по этому поводу, иначе мы посылаем неверные сигналы.

Латвийская авиакомпания Air Baltic и польская LOT заявили, что рассматривают возможность остановить свои полёты над Белоруссией, не дожидаясь решения официальных органов.

facebook.com/airBaltic

Экстренные посадки самолётов из-за сообщений о бомбах — редкое, но не исключительное явление. Так, в 2015-м американский истребитель сопровождал самолёт Air France до внеплановой посадки в Нью-Йорке из-за подозрений в минировании. Такая же участь постигла борт Qatar Airways, который совершил экстренную посадку по требованию британских ВВС в 2014 году. Но, как подчеркнул член правления российской Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов Леонид Кошелев в разговоре с NEWS.ru, поведение белорусских властей не вписывается в рамки международного законодательства.

Мне кажется, что это сильное, очень серьёзное нарушение. Если государство занимается такими вещами, это ни в какие ворота. Они же посадили самолет под предлогом того, что он заминирован. Если этот предлог надуманный, за такие вещи принято серьёзно наказывать, так как это создаёт опасность для воздушного движения. Там нельзя создавать такого рода ситуации, в воздухе и так достаточно опасностей существует. Такое ощущение, что люди, которые руководили всем этим делом, наломали дров и не совсем понимают, что они делали. Леонид Кошелев член правления российской Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов член правления российской Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин отметил в комментарии NEWS.ru, что у Запада ещё остались некоторые рычаги давления на Минск. Ведь до сих пор все санкции против Белоруссии были персональными и не затрагивали экономику страны.

К Лукашенко отношение в Европе на самом деле довольно двойственное. Его, конечно, не любят, но европейцы не хотят, что называется, закрывать дверь. Мало ли. Вдруг его что-то сподвигнет на политический диалог, вдруг удастся отдалить его от России за счёт сближения с Западом. Запад за это сближение может затребовать какое-то улучшение ситуации с правами человека. Сейчас Александр Григорьевич [Лукашенко] даёт понять, что сближаться с Западом он в обозримой перспективе не намерен и на соответствующие уступки идти не хочет. Поэтому и Запад впредь будет относиться к нему с пониманием этих намерений. Стимулов, чтобы вести себя по отношению к белорусскому президенту двойственно, становится меньше. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Перехват самолёта, по мнению политолога, может стать неким «водоразделом» в отношениях Лукашенко с США и Европой, ознаменовав конец его попыток балансировать между Западом и Россией, наметившийся ещё в прошлом году на фоне массовых протестов белорусов.