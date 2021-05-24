Посольство РФ уведомили о задержании россиянки в Минске

https://static.news.ru/photo/65f10b96-bca3-11eb-abd0-96000091f725_660.jpg Софья Сапега Фото: instagram.com/sapega_sofia_

Российское посольство получило уведомление о задержании россиянки Софии Сапеги в Минске. Дипломаты ожидают в ближайшее время получить к ней консульский доступ, говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Посольством был направлен соответствующий запрос в компетентные органы РБ по гражданке Софии Сапеге. В настоящее время нами получено уведомление о её задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной, — указано в сообщении.

По данным Русской службы BBC, Сапега — девушка бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого в Белоруссии внесли в списки экстремистов и объявили в розыск. 23 мая он вместе с ней был на борту самолёта Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье» со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщает, что самолёт якобы грозились взорвать над Вильнюсом солдаты палестинского движения ХАМАС из-за поддержки ЕС действий Израиля. Информация о минировании была передана пилотам гражданского самолёта, после чего борт развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом его сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Протасевича и Сапегу задержали. Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы. Выяснилось, что девушка находится в изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина.