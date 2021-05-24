Задержанная в Минске вместе с экс-главредом NEXTA россиянка нашлась

https://static.news.ru/photo/78d06dee-bca1-11eb-94d3-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Девушка бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича россиянка София Сапега находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина. Об этом журналистам Русской службы BBC сообщила её мать Анна Дудич.

В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката, — рассказала Дудич.

По её словам, дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама».

Мы узнали из Инстаграма, что произвёл посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая, — пояснила мать девушки.

Она рассказала, что самолёт развернулся над городом Лида, при этом до Вильнюса оставалось лететь считаные минуты.

Пока неизвестно, в чём обвиняют россиянку. Анна Дудич отметила, что уже встретилась с консулом и в МИД в курсе происходящего. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти связались с отцом россиянки. К ней запрошен консульский доступ. В посольстве РФ в Минске заявили, что получили информацию о задержании гражданки РФ.

23 мая в белорусской столице совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Это произошло после информации о минировании, которая не подтвердилась. На борту находился экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Канал был признан экстремистским в Белоруссии, он активно освещал протесты после выборов, на которых победил Александр Лукашенко.