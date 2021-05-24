Лавров призвал не оценивать «впопыхах» инцидент с самолётом Ryanair

https://static.news.ru/photo/32d40fce-bc8a-11eb-bd86-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что произошедшую ситуацию с самолётом Ryanair в Минске следует оценивать на трезвую голову, проанализировав всю имеющуюся информацию, передаёт РИА Новости.

Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развёрнутое заявление, — заявил российский министр.

Лавров добавил, что белорусские власти готовы действовать в этом вопросе открыто, а также следовать всем международным правилам, гарантируя полную прозрачность. Министр назвал такой подход «абсолютно разумным». По его словам, в Минске готовы предоставить всю необходимую информацию.

Глава МИД РФ также рассказал, что российские власти связались с отцом россиянки, которая находилась на борту вместе с Романом Протасевичем. К ней запрошен консульский доступ. Лавров пояснил, что девушка является его знакомой.

Мы уже связались с её отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ, — отметил Лавров.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. Эти данные не подтвердились. На борту оказался основатель и бывший главный редактор признанного экстремистским в стране Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который внесён Минюстом в список лиц, причастных к терроризму.

Он был задержан, ему грозит до 15 лет заключения. Русская служба BBC сообщает, что силовики в Минске также задержали российскую гражданку Софью Сапегу, которая якобы является девушкой Протасевича.