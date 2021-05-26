Польша не пустила белорусский самолёт в своё воздушное пространство

https://static.news.ru/photo/b7a4979a-be20-11eb-9502-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Польша не пустила белорусский самолёт авиакомпании «Белавиа» в своё воздушное пространство. Согласно данным портала Flightradar, борт выполнял рейс из Минска в Барселону. Представители польского агентства гражданской авиации подтвердили, что белорусский самолёт не был допущен на территорию страны. Об этом пишет РИА Новости.

В Польше пояснили, что Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолёты в воздушное пространство Евросоюза. А Польша является пограничным с республикой государством.

Самолёт действительно не был допущен в воздушное пространство Польши, — подчеркнули в агентстве гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что белорусский борт после запрета Польши начал кружить над Кобрином, чтобы сбросить топливо и приземлиться. В авиакомпании журналистам по поводу инцидента сказали, что не в курсе произошедшего. К настоящему моменту ещё два самолёта «Белавиа» вылетели из Минска. Один отправился в Варшаву, а другой — в Тирану.

Запрет Польши на проникновение белорусского борта в своё пространство связано с инцидентом в аэропорту столицы республики. Борт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске 23 мая после сообщений о бомбе на борту. Летевшего этим рейсом белорусского журналиста и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича арестовали белорусские силовики. Позже от его имени было выпущено видео, где он даёт признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.

В ответ на этот инцидент Евросоюз запретил авиакомпании «Белавиа» использовать свои аэропорты, а также рекомендовал европейским авиаперевозчикам избегать белорусского воздушного пространства.

Ранее директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий сказал, что инцидент с самолётом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии приведёт к вводу секторальных санкций против белорусской экономики.