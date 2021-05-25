Белорусский эксперт перечислил возможные секторальные санкции против Минска

https://static.news.ru/photo/53f1efb2-be12-11eb-8078-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Инцидент с самолётом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии приведёт к вводу секторальных санкций против белорусской экономики. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.

По словам политолога, решение о санкциях против белорусской авиакомпании «Белавиа» — только первый раунд международных ограничительных мер, с которыми Минск может столкнуться после вынужденной посадки самолёта Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича. Второй санкционный пакет, вероятно, будет включать ограничения в экономике.

На повестке дня такие сектора белорусской экономики, как военно-промышленный комплекс, в том числе в силу участия истребителя МИГ-29 в принудительной посадке. Кроме того, это, безусловно, белорусская калийная отрасль и, судя по всему, это санкции в отношении государственного долга, — уточнил Арсений Сивицкий.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске 23 мая после сообщений о бомбе на борту. Летевшего этим рейсом белорусского журналиста и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича арестовали белорусские силовики. Позже от его имени было выпущено видео, где он даёт признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.

В ответ на этот инцидент Евросоюз запретил авиакомпании «Белавиа» использовать свои аэропорты, а также рекомендовал европейским авиаперевозчикам избегать белорусского воздушного пространства.