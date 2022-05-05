Грузия вновь отказала Украине в открытии второго фронта Президент Грузии Зурабишвили отказала Украине в открытии второго фронта и поставках оружия

Фото Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузия не будет выполнять требования Украины о поставках оружия и не собирается открывать второй фронт, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Она также отметила, что требования украинской стороны растут с каждым днём, при этом они позволяют себя вести с партнёрами грубо.

Украинцы требуют всё больше и больше от своих партнёров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнёров…Так что да, они хотят получить поставки оружия от Грузии, а также открыть в Грузии второй фронт. Всё это невозможно», — цитирует её слова Sputnik Georgia.

По словам лидера грузинского государства, правительство страны ведет себя реалистично, принимая во внимание, что на данном этапе может сделать государство.

Ранее с заявлением о том, что Грузия не планирует открывать «никакой второй фронт» против России по требованию украинских властей выступил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что страна намерена сохранить стабильность в регионе и поддерживать мир.

Причиной для данного заявления послужил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова развязать конфликт на Кавказе. Представитель киевского руководства не стал скрывать, что особые надежды он возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию.