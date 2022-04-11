Премьер-министр Грузии: в стране не будет «второго фронта» против России

Грузия не планирует открывать «никакой второй фронт» против России по требованию украинских властей, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Он отметил, что Грузия намерена сохранить стабильность в регионе и поддерживать мир.

На Украине происходит несчастье, трагедия, война. Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство, — сказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал открыть «второй фронт» против России. Представитель киевского руководства не стал скрывать, что особые надежды он возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию.

Ранее Гарибашвили заявил, что исходя из интересов республики и её народа, Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.