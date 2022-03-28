Нейтральная Грузия: призывы Киева напасть на РФ там сочли неадекватными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов призвал открыть «второй фронт» против России. Представитель киевского руководства не стал скрывать, что особые надежды он возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию. Независимость бывших грузинских автономий Москва признала в августе 2008 года, после вооружённого конфликта, развязанного тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. О реакции в Грузии на призыв из Киева — в материале NEWS.ru.

Грузия не желает повторения августа 2008 года

Секретарь СНБО, выступая в украинском телеэфире, осудил Тбилиси за его «нейтральную позицию». От введения антироссийских санкций власти Грузии отказались по экономическим причинам. Товарооборот между двумя странами из года в год увеличивается, достигнув в прошлом году $1,6 млрд, на долю России приходится почти 12% грузинского экспорта — для южнокавказской страны с населением 3 млн 730 тысяч человек это существенные показатели. Но Данилов считает, что «Грузия ведёт себя, мягко говоря, не очень адекватно», полагая, по всей видимости, что для Тбилиси вооружённое противостояние с Москвой должно быть превыше экономических связей.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов Соцсети

Позиция киевского чиновника вызвала недоумение у грузинского политолога Арчила Сихарулидзе, который в беседе с NEWS.ru даже пожалел украинский народ за то, что в руководстве страны есть такие люди.

Кроме как политическим сумасшествием такой призыв назвать нельзя. Слова Данилова преследуют две цели: популистскую и разрушительную — он пытается расшатать наш грузинский корабль. На Украине хорошо понимают, что в Грузии есть агрессивно настроенные силы, которые хотят что-то предпринять в этом ключе. И эти слова можно считать посылом для них — действуйте! Арчил Сихарулидзе грузинский политолог грузинский политолог

По словам Арчила Сихарулидзе, в отношении «спорных территорий» грузинские власти и оппозиция уже давно достигли консенсуса — их интеграция должна состояться только мирным путём, на основе примирения грузин с абхазами и южными осетинами. В этом направлении работают «целые институты» и другие способы правительство не рассматривает, уточнил грузинский политолог, добавив, что « август 2008 года уже никогда в Грузии не повторится».

Заявление секретаря украинского СНБО об «открытии второго фронта» не вызвало бурной реакции у грузинских политиков. Некоторые из них затронули эту тему лишь в социальных сетях, не вынося в СМИ.

Например, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» и глава парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе предположил, что речь идёт фейке и что в реальности Данилов подобного не говорил.

Призывает ли секретарь Совета безопасности Украины Грузию и другие страны отказаться от политики мирного восстановления своей территориальной целостности, открыв второй фронт для уничтожения наших городов и сёл, чтобы гибли и грузинские женщины и дети? Это правда? — удивился Самхарадзе.

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Его однопартиец Михаил Сарджвеладзе подчеркнул , что новые конфликты на постсоветской карте «не помогут и не станут облегчением для Украины <...>, а открытие фронтов и эскалация в любом случае нежелательны». Депутат парламента от оппозиции Сандро Раквиашвили назвал заявление секретаря СНБО Украины «морально неприемлемым». Теона Акубардия, представляющая оппозиционную партию Грузии, заявила , что призывы к военному конфликту неразумны.

Руководство Грузии оставило без ответа обращение украинского секретаря СНБО. Грузинские власти внимательно следят за тем, что происходит на территории Украины, с пониманием оценивая ситуацию, подчеркнул в беседе с NEWS.ru тбилисский политолог Торнике Шарашенидзе.

Остро реагировать на подобные заявления в Тбилиси не будут, учитывая обстановку на Украине. От возвращения бывших автономий мы никогда не откажемся, но только не военным путём. Процесс этот пусть медленно, но идёт, несмотря на то что прервано общение между простыми людьми — из-за укреплённой границы мы не можем попасть за реку Ингури, в Абхазию или в Цхинвальский регион, абхазы и осетины не могут приехать к нам. А без такого общения прогресса достичь очень сложно, — сказал собеседник интернет-издания.

Не смог обойти столь щепетильную для Грузии тему, как «возвращение Абхазии и Цхинвальского региона», на фоне украинского кризиса и экс-президент Михаил Саакашвили. Выступая на очередном судебном заседании, он призвал воспользоваться «историческим окном, которое открывается на фоне событий на Украине». При этом экс-президент пообещал возвращение территорий в ближайшее время, после того как уже нынешней весной якобы поменяется правительство, а до конца года пройдут внеочередные выборы. Возвращение абхазов и южных осетин, убеждён Саакашвили, начнётся после того, как при новом «национальном правительстве» граждане Грузии получат «паспорта Евросоюза», перед которыми не смогут устоять жители бывших автономий.

Доверять «управляемым извне» нельзя

Осуждение призыва секретаря СНБО отдельными грузинскими депутатами и молчание представителей власти не следует понимать как окончательное несогласие Тбилиси с Киевом. На это обстоятельство обратил внимание в беседе с NEWS.ru военный эксперт, руководитель московского Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

Это заявляет Грузия — страна, которая вообще не имеет подлинного суверенитета. Доверять государству, которое Запад может заставить поменять точку зрения в любой момент, опасно. Мы же проходили такую ситуацию — не следует в очередной раз наступать на грабли, — полагает эксперт.

Goktay Koraltan/Keystone Press Agency/Global Look Press

На взгляд Александра Жилина, за призывами секретаря украинского СНБО кроется смысл более масштабный, чем это поняли в Тбилиси, или сделали только вид, что восприняли прямолинейно, — атаковать российские базы в Абхазии и Южной Осетии. На самом деле, «коллективный Запад» пытается, использовав спецоперацию на Украине, окружить Россию проблемами, сделав это силами Молдавии, Грузии и некоторых других бывших советских республик, а также Японии, плюс — оторвать от РФ Калининградскую область. Призыв из Киева об открытии «второго фронта» можно расценить как своеобразный сигнал антироссийским силам к консолидации. В планах Запада и нейтрализация ОДКБ, страны-участницы которой уже голосуют в ООН «не в пользу России», заключил военный эксперт.

«Антироссийский заговор» на постсоветском пространстве всё же остаётся за гранью реальности. Несмотря на наличие радикальных сил во многих бывших советских республиках, весомая часть их общества настроена в пользу России, если не считать страны Балтии и Украину. Радикалам немыслимо будет переломить эту ситуацию в свою пользу, тем более в сжатые сроки, отпущенные на проведение нынешней специальной операции.