Глава МИД Азербайджана рассказал о нормализации отношений с Арменией Байрамов: Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией для укрепления безопасности на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов / Фото Florian Gaertner/photothek.de vi/GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в Турине на министерской встрече Совета Европы, рассказав о действиях азербайджанских властей по нормализации отношений с Арменией. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира на Южном Кавказе. Он добавил, что лидеры обеих стран дали поручения министрам иностранных дел о подготовке мирного соглашения и создании совместной комиссии по делимитации и демаркации границы.

Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе, — отметил Байрамов.

Байрамов заявил, что основными принципами международного мира и безопасности должны быть уважение территориальной целостности и неприкосновенности границ. Министр отметил вклад Совета Европы в формирование доверия между сторонами. Он также подчеркнул, что во время визита генерального секретаря СЕ в Азербайджан в апреле 2022 года был представлен новый план действий Совета Европы на 2022–2025 годы, который создает основу для совместной деятельности.

Байрамов также рассказал о минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, и об отсутствии информации о более чем четырёх тысячах азербайджанцев, пропавших без вести в ходе боевых действий в начале 1990-х.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван сформировал состав национальной комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Он также отметил, что армянская сторона может обратиться за помощью в запуске совместной армяно-азербайджанской рабочей группы к Москве и Брюсселю.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.