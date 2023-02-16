Глава МИД Армении заявил о высоком риске эскалации ситуации Азербайджаном

Фото: МИД Армении

Арарат Мирзоян

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил о высоком риске эскалации ситуации Азербайджаном, сообщает «Арменпресс». Он подчеркнул на церемонии запуска Программы действий Совета Европы для Армении на 2023–2023 годы, что Баку «несколько раз уже шел на агрессию».

Мы живем в регионе, подверженном многочисленным угрозам безопасности. Гуманитарный кризис в Карабахе, возникший из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора, продолжается уже более двух месяцев <...> И риск разжигания новой эскалации со стороны Азербайджана остается высоким, — сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что «Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей». По словам Мирзояна, судьба многих пропавших без вести и насильственно исчезнувших лиц остается неизвестной. Кроме того, министр указал на то, что в результате конфликта с Азербайджаном в ноябре 2021 года и в сентябре 2022-го суверенные территории Армении оказались под контролем Баку.

При этом Мирзоян подчеркнул: несмотря на шаги, предпринятые против Армении и ее демократии, и «острые вызовы», Ереван остается верен своим ценностям и продолжает сотрудничать с Советом Европы в области укрепления демократических институтов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире. По его словам, подписание договора не должно перерасти в войну на основе имеющегося соглашения. Пашинян подчеркнул, что это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий.