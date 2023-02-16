Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван передал Баку окончательный проект соглашения о мире, передает ТАСС. На заседании правительства он отметил, что документ также получат страны Минской группы ОБСЕ.

Армения завершила работу по проекту соглашения об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и наши предложения были переданы азербайджанской стороне. Мы их передали также странам Минской группы ОБСЕ, — сказал Пашинян.

Кроме того, премьер выразил надежду, что на то, что «прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, возможно будет развить». По его словам, документ должен содержать такую логику договоренностей и действенные механизмы сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного мира. Кроме того, Пишинян подтвердил личную готовность и готовность правительства подписать такое соглашение.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.