Гаджиев отверг слова Пашиняна о провале миссии миротворцев РФ в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отверг слова армянского премьера Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев России в Карабахе. В интервью ТАСС он отметил, что мирный процесс тормозится из-за неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства.

Несмотря на попытки обвинить Азербайджан в блокаде части нашей суверенной территории, открытие Агдамской дороги для груза Российского общества Красного Креста 12 сентября показало несостоятельность подобных обвинений. Благодаря совместным действиям Российского общества Красного Креста и Азербайджанского общества Красного Полумесяца Агдамская дорога заработала, — сказал Гаджиев.

Ранее Пашинян в интервью американскому изданию Politico заявил, что миротворческий контингент России «провалил» свою миссию в Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Москва больше не может выступать гарантом безопасности республики из-за спецоперации на Украине. При этом армянский премьер добавил, что ситуация вряд ли была бы лучше в случае отсутствия миротворцев в регионе.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого отметила, что РФ никогда не была и не будет врагом для Армении. Она подчеркнула, что решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать ответственность за это на Москву.