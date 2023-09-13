Захарова заявила, что Россия не враг Армении и никогда им не будет

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Мария Захарова

Россия никогда не была и не будет врагом для Армении, заявила на полях Восточного экономического форума представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать за это ответственность на Москву.

Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Карабах, это сделало руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет, — подчеркнула Захарова.

Она уточнила, что российский МИД вызвал посла Армении в России Вагаршака Арутюняна из-за того, что в основе критики Еревана в адрес Москвы — неправда или попытки подменить факты. По словам представителя МИД РФ, в ведомстве не реагировали на недружественные действия со стороны руководства Армении.

Это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел России ранее вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна в связи с недружественными действиями со стороны Еревана. По данным ведомства, послу передали ноту протеста и сделали «жесткое представление». Поводом для этого послужили высказывания со стороны председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна в адрес Марии Захаровой.