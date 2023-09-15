Военэксперт Коротченко: Армения нанесла удар в спину России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Армении нанесли удар в спину России, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Ереван сознательно начал вести информационную кампанию по дискредитации Москвы и российского политического руководства. Он подчеркнул, что параллельно начались армяно-американские военные учения, кроме того, в Карабахе происходят регулярные вооруженные провокации со стороны Еревана.

Особо следует подчеркнуть, что удар в спину России возглавляемая Пашиняном Армения нанесла в момент, когда все усилия Кремля сосредоточены на решении задач специальной военной операции и преодолении широкомасштабных западных санкций путем запуска транспортного коридора Север — Юг, — написал Коротченко.

Он не исключил, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Ереваном со стороны армянских сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация с целью начать боестолкновения между российскими и азербайджанскими военнослужащими. По мнению Коротченко, это будет использовано как предлог для ввода в регион вооруженного контингента ЕС с международным мандатом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не может выступать гарантом безопасности республики из-за спецоперации на Украине. По его словам, после начала СВО расклад сил в регионе изменился. Он добавил, что для России возросла стратегическая важность отношений с Азербайджаном и Турцией и это оказало влияние на работу российских миротворцев в Карабахе. По мнению Пашиняна, они со своей задачей не справляются, так как «сохраняется проблемная ситуация в Лачинском коридоре». При этом армянский премьер добавил, что ситуация вряд ли была бы лучше в случае отсутствия миротворцев в регионе.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не была и не будет врагом для Армении. Она подчеркнула, что решение о признании Карабаха частью Азербайджана принял Ереван, а потому не стоит возлагать за это ответственность на Москву. Захарова также назвала вбросом сообщения о подготовке Россией государственного переворота в Армении. Она заверила, что информация о «трех тысячах вагнеровцев» с целью отстранения Пашиняна от власти не является достоверной.