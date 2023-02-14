Ереван в ближайшее время передаст Баку текст мирного договора Секретарь Совбеза Армении Григорян пообещал скоро передать Азербайджану текст мирного договора

Фото: Арам Нерсесян/Spitnik/РИА Новости

Ереван продолжает заниматься подготовкой текста мирного договора, в ближайшее время он будет передан Баку, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в беседе с журналистами. По его словам, в документе точно будет упомянут Карабах. Других подробностей он не сообщил.

Есть упоминание о Карабахе, но следует учитывать, что этот документ еще не окончательный, ведутся переговоры. Я понимаю, что общественность ждет определенных вещей, но я ожидаю, что мы в какой-то степени поймем, что это переговорный процесс, и если не все согласовано, то еще ничего не согласовано, — сказал Григорян.

Он подчеркнул, что Армения выступает за проведение мирных переговоров с Азербайджаном в рамках международного права. Ереван продолжит сотрудничать с зарубежными партнерами, чтобы добиться успеха в установлении мира, добавил он.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

В ходе переговоров Лавров и Мирзоян затронули вопросы разблокировки всех транспортных и экономических связей в регионе, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Кроме того, Мирзоян поднял тему блокировки Лачинского коридора и ежедневно углубляющегося кризиса в Карабахе. Армянский министр подчеркнул важность безоговорочного соблюдения положений трехсторонних договоренностей.