Ереван анонсировал обращение Пашиняна к нации

https://static.news.ru/photo/5f0ea756-0dfe-11eb-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с обращением к нации в 14:00 по ереванскому времени (13:00 мск).

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допускает возможность введения миротворцев в регион. Он добавил, что считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта, и пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ.

Также сообщалось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ с коллегами из Азербайджана и Армении и о звонке министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова главе МИД РФ. Сергей Лавров при этом заявил, что уход армянских сил из пяти районов должен сопровождаться гарантиями безопасности и надёжным коридором между Арменией и Карабахом, окончательный статус которого должен быть определён после этого.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.