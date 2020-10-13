Алиев: нужно готовить армян и азербайджанцев к совместной жизни в Карабахе

https://static.news.ru/photo/876a47ba-0df8-11eb-acd3-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Глава Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта. Он пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в регионе по завершении конфликта.

Баку не исключает введения миротворцев в Карабах, отметил он. Это последний пункт в переговорном процессе, заявил президент.

Вопрос о вводе миротворцев и их составе должен быть решён с согласия Баку и Еревана, — сказал Алиев.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.