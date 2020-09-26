Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненных после обстрела со стороны Армении 27 сентября 2020 года около 06:00 часов Армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты,
С целью обеспечения безопасности мирных жителей армия Азербайджана начала контрнаступление по всей линии фронта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов «OSA» Армении.
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