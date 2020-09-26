Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении

Стороны конфликта должны немедленно прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации, заявили в МИД РФ по поводу ситуации в Карабахе.

По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить...