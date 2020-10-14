Лавров призвал Баку и Ереван немедленно встретиться по линии военных

https://static.news.ru/photo/ef9698b8-0dfb-11eb-ba98-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что посыл Москвы сторонам конфликта в Нагорном Карабахе заключается в необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных.

Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня, — сказал глава российской дипломатии в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Кроме того, Лавров заявил, что уход армянских сил из пяти районов должен сопровождаться гарантиями безопасности и надёжным коридором между Арменией и Карабахом, окончательный статус которого должен быть определён после этого.

Он также не исключает, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах главы Минобороны РФ с коллегами из Азербайджана и Армении. Кроме того, в Баку заявили, что допускают возможность введения миротворцев в регион.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.