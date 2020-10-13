Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/d4458334-0ded-11eb-b07f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении. Он призвал Закира Гасанова и Давида Тонояна к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объёме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

9–10 октября в Москве в ходе 10-часовых переговоров глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве их российского коллеги была достигнута договорённость о прекращении огня. Перемирие начало действовать с полудня 10 октября. Однако в тот же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Так, Баку сообщил о ликвидации в ночь на 14 октября нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами, которые были размещены на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.