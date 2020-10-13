Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации баллистических ракет Армении

https://static.news.ru/photo/6630537c-0dd6-11eb-8df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azerbaijan MOD/twitter.com

Минобороны Азербайджанской Республики сообщило о ликвидации в ночь на 14 октября нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами, которые были размещены на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом.

Как сообщает ведомство на своём сайте, данные ракеты были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Чтобы не допустить этот ракетный удар, который мог привести к жертвам среди мирного населения, азербайджанская армия предприняла необходимые меры, нейтрализовав ракетные установки.

Азербайджанская армия приняла превентивные меры с целью пресечения ракетного удара и предотвращения повторения ещё одного военного преступления, аналогичного тому, которое было совершено Арменией 11 октября в Гяндже, — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минобороны Азербайджана распространило кадры из освобождённого от оккупации города Гадрут. Он контролировался непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Между тем Катар выступил за территориальную целостность Азербайджана и осудил ракетный обстрел населённого пункта Гянджа. Об этом заявил катарский посол в республике Абдулла аль-Хензаб.

Обстрел Гянджи произошёл в ночь на 11 октября, несмотря на договорённости между государствами о прекращении огня, достигнутые 9-го числа. По сообщению Баку, одна из ракет попала в жилой дом на территории второго по численности населения города страны. Президент Ильхам Алиев расценивает произошедшее как военное преступление. По данным азербайджанской Генпрокуратуры, общее число погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.