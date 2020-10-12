Катар поддержал позицию Азербайджана по Карабаху и осудил обстрел Гянджи

https://static.news.ru/photo/a9a9b632-0cbb-11eb-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Катар выступает за территориальную целостность Азербайджана и осуждает ракетный обстрел населённого пункта Гянджа. Об этом заявил катарский посол в республике Абдулла аль-Хензаб.

Катар каждый раз осуждает нападения на гражданских лиц в ходе конфликтов и поддерживает суверенитет и территориальную целостность братского Азербайджана, — сказал дипломат.

Абдулла аль-Хензаб также осудил ракетный обстрел со стороны Армении по азербайджанскому городу Гянджа, передаёт портал apa.az.

Обстрел Гянджи произошёл в ночь на 11 октября, несмотря на договорённости между государствами о прекращении огня, достигнутые 9-го числа. По сообщению Баку, одна из ракет попала в жилой дом на территории второго по численности населения города страны. Президент Ильхам Алиев расценивает произошедшее как военное преступление. По данным азербайджанской Генпрокуратуры, общее число погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Игорем Красновым. Он проинформировал последнего об атаке Вооружённых сил Армении на город Гянджа.